12.9 millions de Belges en 2070: comment notre population va-t-elle évoluer dans les années à venir?

Le BFP est clair : "La population belge vieillit de plus en plus : si en 2023, on compte 3,6 personnes de 18 à 66 ans pour une personne de 67 ans et plus, ce rapport sera de 2,4 en 2070". Conséquence de cette évolution, la taille des ménages devrait diminuer de 2,3 personnes en moyenne en 2023 à 2,1 personnes en 2070. Le nombre de seniors vivant dans des ménages composés d'une personne devrait aussi augmenter.

Le BFP s'attend à ce que le solde migratoire continue à être le principal moteur de la croissance démographique

Le moteur de croissance démographique devrait rester la migration, d'après le BFP. Depuis les années 2000, le solde migratoire international est plus élevé que le solde naturel. "Dans les années à venir, le BFP s'attend à ce que le solde migratoire (immigrations moins émigrations) continue à être le principal moteur de la croissance démographique, voire le seul moteur à partir de 2040 puisque le solde naturel (naissances moins décès), devient négatif", justifie le Bureau.