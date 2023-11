De l'eau polluée aux PFAS dans le Hainaut: quelles sont ces substances et quels sont les risques pour la santé? Un numéro vert a été activé

Quel est le point commun entre un carton de pizza, un vêtement imperméable et un post-it ? Tous contiennent des PFAS : une famille de 4000 composés chimiques que l'on retrouve dans de nombreux produits de consommation courante et même dans nos organismes : "On les retrouve dans le sang humain de pratiquement toute la population, surtout dans des pays industrialisés comme les Etats-Unis ou l'Europe", nous explique Alfred Bernard, professeur de toxicologie à l'UCLouvain.

C'est une pollution ancienne. On a débuté dans les années 50, donc on n'a plus de 50 ans de recul et malgré ça, on retrouve encore même ceux qui ont été interdits, donc les plus toxiques", continue-t-il.