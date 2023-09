Est-ce grave de prendre des médicaments périmés? Dans certains cas, ce n'est pas sans risque

Pour la plupart des médicaments, retenez que c’est surtout moins efficace. Vous avez une date affichée sur la boite. Jusqu’à celle-ci, on considère que l’efficacité du médicament est de 100%.

Dans certains cas, cependant, la sécurité n’est plus garantie. Certains médicaments pourraient devenir impropres à la consommation. C'est le cas d'un sirop qui a surchauffé, ou bien, des médicaments plus fragiles, comme l’insuline. Le conseil, c’est surtout de demander l’avis de votre pharmacien.

Ça dépend aussi du médicament lui-même. Par exemple, un comprimé se conserve bien. Plus sa forme est stable, mieux il se conserve.

Attention, certains sont plus fragiles que d’autres. Par exemple, les gouttes pour les yeux : vu que l’oeil est fragile, on n'y met pas de conservateurs. Donc, passé quatre semaines, c’est vivement déconseillé de les utiliser.

Tout d’abord, la date d’expiration. En général, elle est notée en mois et en année. Par exemple : 10-2023. Cela veut dire que ce médicament expire le mois prochain.

Que faire des médicaments périmés que l’on ne consomme plus ?

Pas question de les jeter dans les toilettes ou dans l’évier. Ce n’est pas super pour l’environnement. Dans une poubelle, on ne sait jamais qui peut tomber dessus, un enfant ou un animal. Ce n'est donc pas idéal non plus.

La bonne façon, ce sont les collectes organisées. Votre pharmacien peut aussi les récupérer, mais il y a quelques conditions. Notamment, ne prenez pas les notices ni les emballages. Tous ces médicaments collectés et périmés seront alors détruits.