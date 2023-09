Les cancers du sein n'épargnent pas les jeunes femmes: quels sont les gestes à effectuer pour dépister la maladie?

Il y a 6 ans, Vanessa alors âgée de 38 ans, déclare un cancer du sein avec une forme très agressive de la maladie. Pendant cette période, elle passe par un traitement assez lourd, mêlant chimiothérapie, radiothérapie et chirurgie, grâce auquel elle a pu s’en sortir. "Je suis toujours sous hormonothérapie. Je dois la prendre pendant 10 ans. Il me reste encore 4 ans et demi de traitement. C’est vrai que les traitements sont assez longs quand on débute l’aventure avec le cancer", confie Vanessa.

L’idée, c’est de palper son sein partout, y compris le mamelon, une fois par mois

Pour les médecins, la prévention est indispensable. Elle n’empêchera pas le cancer de se déclarer, mais il pourrait être pris en charge à temps. Plus le cancer est diagnostiqué tôt, plus les chances de survie augmentent. Certains gestes et certaines démarches sont à accomplir. "Les seins évoluent pendant toute la vie. Alors, l’idée, c’est de palper son sein partout, y compris le mamelon, une fois par mois une semaine après les règles quand on a encore les règles, parce que quand on décèle une boule qui persiste, on peut aller chez son médecin ou chez son gynécologue et dire : ‘Voilà, je suis inquiète, pouvez-vous me réconforter et me dire ce que je dois faire ?’ C’est -à-dire des examens complémentaires", explique Véronique Le Ray, directrice médicale à la fondation contre le cancer.

Une cinquantaine de cas chez les 20-30 ans diagnostiqués chaque année