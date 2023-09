L’Ozempic, un médicament pour faire perdre du poids sur ordonnance? Ce que l'on sait sur ce produit et ses effets secondaires

Dans le cadre d'une étude menée en partie dans des hôpitaux belge, le groupe pharmaceutique danois Novo Nordisk teste ses injections amaigrissantes sur des enfants de 6 à 12 ans, après des résultats positifs sur des adolescents et des adultes, rapportaient samedi L'Echo et De Tijd.

La Belgique est l'un des dix pays participants à cet essai, qui vise à recruter 210 sujets dans le monde entier. Seuls les enfants dont l'IMC (indice de masse corporelle) dépasse un certain seuil sont éligibles. Karolien Van De Maele, coordinatrice de l'équipe multidisciplinaire de lutte contre l'obésité à l'UZA, se réjouit de la conduite de cette étude mais espère cependant que le gouvernement se penchera bientôt sur la traitement de l'obésité. En attendant, elle invite les médecins à faire preuve de retenue: "Le semaglutide est un médicament spécialisé. Il n'est destiné qu'aux personnes en surpoids important qui ne parviennent pas à maigrir suffisamment en dépit d'une bonne motivation et d'un suivi à long terme. L'accompagnement par une équipe pluridisciplinaire sera toujours crucial".

Depuis l'été, une étude est menée pour déterminer si le semaglutide, l'ingrédient actif d'Ozempic, peut être utilisé chez les mineurs. Pour les personnes obèses, Novo Nordisk a développé une variante à Ozempic - Wegovy - mais elle n'est pas encore sur le marché en Belgique. Le médicament est également étudié chez les enfants. Le programme de recherche Step Young est en cours dans des hôpitaux universitaires de Bruxelles, de Louvain et d'Anvers. Novo Nordisk souhaite ainsi déterminer si les injections de 2,4 milligrammes de semaglutide sont sûres et efficaces pour les enfants de 6 à 12 ans.

"Il y a toujours des effets secondaires. Il faut préciser que l’étude SELECT n’a pas été réalisée avec l’Ozempic mais avec la dose de Wegovy (sémaglutide). Comme le Wegovy (sémaglutide) n’est pas encore disponible dans notre pays, il y a pas mal de médecin qui prescrivent l’Ozempic. Il y en a trop", estime Luc Van Gaal, endocrinologue spécialisé en obésité à l’Hôpital universitaire à Anvers. "Les conditions dans lesquelles, la molécule même a été approuvée aux Etats-Unis et en Europe, c’est avec un indice pondéral au-dessus de 30. L’étude SELECT s’est intéressée à des sujets vraiment obèses qui avait déjà établie une maladie cardiovasculaire."

Des personnes qui n’ont que quelques kilos à perdre utiliseraient ce médicament. Perdent-ils vraiment du poids ? "On arrive très vite à satiété, mais il y a une grande responsabilité chez nos médecins et nos pharmaciens. Il ne faut pas prescrire l’Ozempic pour perdre quelques kilos. On perd un peu, mais les études réalisées n’ont jamais évalué les résultats et les effets secondaires chez des gens qui ont un indice d’obésité moindre", indique Luc Van Gaal.

Les effets secondaires sont liés à des troubles gastro-intestinaux: "On parle de nausées, de vomissements, de diarrhée et de constipation. Cela va s’atténuer au bout d’un certain temps. Ceux qui mangent encore trop gras, boivent de l’alcool ou mangent de la nourriture épicée auront davantage ces effets secondaires".