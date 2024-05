Capital Santé: certaines maladies infantiles en recrudescence, pourquoi faut-il faire vacciner ses enfants?

Barbara Abramowicz, pédiatre à la clinique Gabrielle à Uccle, était l'invitée de Caroline Fontenoy. Durant la petite enfance, entre 0 et 2 ans, un enfant tombe souvent malade. Il doit, comme on a l'habitude de le dire "faire son immunité". À côté de cela, il y a toute une série de vaccins à faire, mais ces dernières années, la vaccination est en baisse et certaines maladies infantiles disparues font même leur retour, comme la coqueluche et la rougeole.

"Les flux migratoires font que des populations qui n'ont pas toujours, puisque d'un pays à l'autre, les vaccinations sont différentes, et d'un pays à l'autre, on n'a pas toujours accès aux vaccins, comme on a la chance, nous, en Belgique, d'avoir un accès à la santé et aux vaccins en général. Et donc, les flux migratoires font que des populations arrivent en masse dans notre pays, et où les enfants, les adultes, ne sont pas vaccinés. Donc, malheureusement, il y a une recrudescence de certaines maladies, notamment, on l'a vu avec la coqueluche et la rougeole", note cette spécialiste.

Le covid : "un autre sujet"

La deuxième raison est la méfiance actuelle d'une partie de la population, "qui a été accrue, je pense, avec cette terrible période qu'on a vécue du Covid, ce nouveau vaccin, etc."

Mais il ne faut pas tout mélanger, insiste la pédiatre : "Il y a les vaccins recommandés qu'on connaît chez les enfants, et puis, c'est un autre sujet : le covid. Et donc, on ne va pas tout mélanger ici. Et il y a une défiance par rapport aux vaccins, et ça, je pense que notamment les réseaux sociaux y sont pour quelque chose. Parfois, quand il y a trop d'informations, c'est de la désinformation. C'est-à-dire que tout le monde y va de sa petite idée..."