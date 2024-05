Les femmes ont 27% de chances en moins de recevoir un massage cardiaque: la raison est liée à leurs seins

Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès chez les femmes en Europe. Cependant, en cas de crise cardiaque en rue par exemple, elles ont 27 % de chances en moins de recevoir un massage cardiaque comparé à un homme. C'est le résultat d'une étude menée en 2017 par l’Université d’État de Pennsylvanie aux États-Unis Il s'agit pourtant de l'aide primordiale qui augmente considérablement les chances de survie.

Les gens ont l’impression qu’on pourrait les juger

Cet écart des genres face à ce geste essentiel de premier secours serait fortement lié au fait que les femmes ont des seins. C'est la gêne, la pudeur, qui semble refroidir certaines personnes. "La première raison serait une sorte de pudeur, ce que l’on appelle la pudeur thoracique. C’est-à-dire que les femmes, si on va les dénuder, on va exposer les seins de la femme et cela peut être une limite bien entendu parce que les gens ont l’impression qu’on pourrait les juger, voire pire dire que c’est une agression sexuelle ou un viol", explique Christophe Scavée, cardiologue aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. "Pour cette raison-là, on sait que statistiquement il y a moins de réanimation des femmes", ajoute le spécialiste.