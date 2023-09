Les maladies respiratoires sont de retour et certaines habitudes du Covid aussi: "Depuis la rentrée, on en vend une dizaine par jour"

Les virus et infections respiratoires sont en net hausse ces derniers jours. Les médecins généralistes voient de plus en plus de patients avec des symptômes classiques du début de l'automne. La rentrée scolaire y est sans doute pour quelque chose.

Dans le secrétariat médical de Charleroi, où nous nous sommes rendus, on gère les agendas de 150 médecins. On constate ici que les appels pour des infections respiratoires ont augmenté de 20% ces 10 derniers jours.

Depuis 10 jours, la quasi-totalité des patients du docteur Bronckart souffrent d’infections respiratoires. Une nette augmentation des virus, un peu plus tôt que les années précédentes selon elle. "Ce sont des symptômes grippaux, commes des maux de tête, de la température, des courbatures et la toux évidemment. À 3 semaines de la rentrée des classes, on voit que le nombre de cas explose un peu. Ça a très certainement influencé", nous explique-t-elle.

De nombreux médecins instaurent à nouveau des règles par mesure de précaution : "Le port du masque dans les cabinets médicaux et la réalisation d'autotests avant le rendez-vous. En fonction du résultat, s'il est positif, ils reprennent contact avec nous et on avise. Soit, le médecin le reçoit au cabinet, ou alors, c'est une consultation téléphonique", détaille Tahnee Adam, responsable de bureau.

Chez les pharmaciens, les ventes de sirops, anti-douleur et sprays pour le nez sont reparties à la hausse. C'est aussi le cas des autotests : "C'était presque tombé à zéro pendant l'été. En mai, juin et juillet, on en vendait presque plus. Depuis la rentrée, on en vend une dizaine par jour", témoigne Samuel Libert, pharmacien.

Préventivement, de nombreux patients optent également pour une cure de vitamines : une habitude prise durant la crise du Covid et qui perdure aujourd’hui.