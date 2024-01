Risque d'accident nucléaire: faut-il se procurer des comprimés d'iode? Le Centre de crise national donne ses recommandations

L'administration d'iode stable, non radioactif, permet de saturer la thyroïde en cet élément chimique. La glande ainsi saturée est protégée, en cas d'accident nucléaire, contre l'iode instable, radioactif et dangereux pour la santé.

Qui doit s'en procurer ?

En Belgique, il est possible d'aller chercher des comprimés d'iode en pharmacie, préventivement et gratuitement. Tous les habitants et responsables de collectivités dans une zone de 20 kilomètres autour d'une centrale nucléaire sont encouragés à s'en procurer. Il en va de même, sur l'ensemble du pays, pour les enfants jusqu'à 18 ans et les femmes enceintes et allaitantes.

Plus généralement et indépendamment du risque nucléaire, les adultes de plus de 40 ans sont aussi incités à discuter de l'utilisation éventuelle d'iode avec leur médecin traitant. Aux plus prudents qui possèdent déjà un stock à la maison, il est recommandé d'en vérifier la validité : si les comprimés restent consommables au moins 10 ans, toute boîte produite jusqu'en 2011 est échangeable gratuitement auprès d'un pharmacien.