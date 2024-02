L'étrange fabrication du kombucha, considéré comme un élixir de jouvence: "En quelque sorte, cette boisson est vivante"

Cela peut paraître surprenant, mais il existe une boisson aux saveurs de bouleau, de pin ou encore, d'aubépine. Ce breuvage est en fait un kombucha, mais produit par une start-up liée à la faculté d'Agro-Bio Tech de Gembloux. Comment font-ils ? Ils nous dévoilent leurs secrets de fabrication.

Dans leur laboratoire, se trouvent différents pots peu appétissants. Dans ceux-ci, une étrange matière flotte : le scoby. "Les différents ingrédients de la recette, qui sont principalement le thé et les sucres, travaillent ensemble pour créer des bactéries et des levures. Cela crée une fermentation et selon sa durée, il y a une couche qui se forme : le scoby. Selon les ingrédients, ça pousse", indique Louis Falisse, directeur de la start-up.