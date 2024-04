Le bypass gastrique: comprendre le processus et les enjeux liés à cette chirurgie

Pour rappel, le bypass gastrique est une procédure chirurgicale qui vise à réduire la taille de l'estomac et à contourner une partie de l'intestin grêle, réduisant ainsi la capacité du patient à absorber les nutriments. "Le but du bypass gastrique est de réduire la quantité de nourriture que le patient peut manger et d'altérer l'absorption des nutriments, ce qui entraîne une perte de poids significative", explique Marie-Thérèse Maréchal.

Le processus d'un bypass gastrique

Dans un bypass gastrique, la chirurgienne digestif va séparer l'estomac en deux parties : "On agrafe l'estomac pour en faire une petite poche. J'utilise toujours l'image du pot de yaourt, donc on a un estomac de la taille d'un pot de yaourt moyen et on suture de l'intestin sur cet estomac pour dériver le circuit alimentaire".

Avant, les chirurgiens ouvraient le ventre des patients pour réaliser cette procédure, maintenant, ils réalisent des incisions microscopiques : "On travaille par laparoscopie, ça veut dire qu'on travaille avec la caméra. Et donc, on fait 4 à 5 incisions d'environ 5 mm à 1 cm maximum".

Il est important que l'estomac soit vide au moment de l'intervention : "L'estomac doit être vide puisqu'on va le couper. On va créer la poche gastrique et donc on ne doit pas avoir trop de liquide dans l'estomac pour ne pas avoir de contamination avec ce liquide dans la cavité abdominale".