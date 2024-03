Un Belge sur 14 est diabétique: une région est plus touchée que les autres

Entre 2021 et 2022, le nombre de diabétiques a augmenté de plus de 5% en Belgique, accélérant ainsi la tendance haussière des années précédentes. La maladie pèse donc également très lourd sur le budget de la Sécurité sociale, représentant à elle seule 5,8 milliards d'euros de coûts, soit un cinquième des dépenses totales de la Sécu, selon les derniers chiffres du Belgian Diabetes Forum (2018). Mais seuls 6% de ces dépenses ont servi à rembourser des médicaments spécifiques, l'essentiel du budget étant consacré au traitement des complications.

L'augmentation du nombre de diabétiques diagnostiqués laisse présager une explosion des coûts dans le futur. Depuis 2009, le nombre de diabétiques pour 100 habitants a augmenté de près de 40%. À l'époque, quelque 5% des Belges étaient concernés. En 2022, cette proportion était déjà de 7,1%, soit un Belge sur 14.

L'AIM souligne que ces chiffres sous-estiment très probablement le nombre réel de patients. Environ un Belge sur trois atteint de diabète ne le sait pas (encore).

C'est en Région wallonne que le nombre de diabétiques pour 100 habitants est le plus élevé en Belgique, avec une proportion de 8,6%, contre respectivement 6,3% et 6,4% en Flandre et à Bruxelles.

