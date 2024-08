Vaut-il mieux manger salé ou sucré le matin? Voici la réponse

Et comme le dit un célèbre adage "des goûts et des couleurs, on ne discute pas". Pourtant, pour votre santé et votre métabolisme, il serait préférable de manger salé le matin.

Un petit-déjeuner salé contribue à une meilleure régulation de la glycémie. Contrairement aux repas sucrés qui provoquent souvent des pics de glycémie, les aliments salés riches en protéines et en fibres favorisent une libération plus stable de glucose dans le sang.

Consommer un petit-déjeuner salé peut avoir un impact positif sur le métabolisme. Les repas riches en protéines et en graisses saines dynamisent la thermogenèse, un processus où le corps brûle plus de calories pour digérer les aliments.

Un petit-déjeuner salé permet d'incorporer également une plus grande variété d'aliments nutritifs dès le matin. Il est plus facile d'intégrer des légumes, des noix, des graines et des produits laitiers dans un repas salé, ce qui enrichit l'apport en nutriments essentiels.

Les effets du petit-déjeuner sucré

En revanche, un petit-déjeuner riche en glucides raffinés, comme le pain blanc ou les céréales sucrées, provoque une élévation rapide de la glycémie suivie d'une forte réponse insulinique.

Cette dynamique entraîne une baisse rapide du taux de sucre sanguin, souvent suivie d'une sensation de faim prématurée et de fringales.

Les "coups de pompe" en milieu de matinée sont par ailleurs fréquents après un tel repas, en raison de la fluctuation rapide du taux de sucre dans le sang.

L'option sucré-salé : un compromis équilibré

Il est possible de limiter les effets négatifs d'un petit-déjeuner sucré en choisissant des aliments à index glycémique bas, comme les flocons d'avoine, les fruits à faible indice glycémique (baies) ou les yaourts nature non sucrés.

Ces aliments libèrent le glucose plus lentement, évitant ainsi les pics de glycémie et favorisant une énergie stable tout au long de la matinée. Un bon compromis consiste à varier et équilibrer les apports, par exemple en commençant par du salé et en terminant par un fruit pour une touche sucrée.

Opter pour un petit-déjeuner salé présente de nombreux avantages pour la régulation de la glycémie, la satiété, le métabolisme et l'apport nutritionnel.

Bien qu'un petit-déjeuner sucré puisse être agréable, il est important de le composer intelligemment pour éviter les fluctuations énergétiques et les fringales. Un équilibre entre sucré et salé, avec un accent sur les aliments à faible indice glycémique, peut offrir une solution optimale pour bien démarrer la journée.