10 choses à savoir sur le jeûne intermittent : mode ou révolution?

Le jeûne intermittent est sur toutes les lèvres ces derniers temps, surtout avec le retour des beaux jours et la quête du corps parfait pour l’été. Mais que faut-il vraiment savoir sur cette pratique qui semble séduire de plus en plus de personnes ? Caroline Fontenoy a interrogé Pierre Garin, responsable du service diététique aux Cliniques universitaires Saint-Luc, pour démystifier cette tendance.