La Grand-Place de Bruxelles plongera dans l'obscurité samedi soir pour l'Earth Hour du WWF

Plusieurs monuments bruxellois, anversois et malinois plongeront dans l'obscurité samedi soir, à l'occasion de l'événement Earth Hour organisé par WWF. Chaque année, à la fin du mois de mars, l'ONG lance un appel international de mobilisation pour pointer "l'urgence d'agir en faveur des êtres humains et de la nature". Au cours de cette action, les citoyens, villes et entreprises du monde entier sont encouragés à éteindre la lumière pendant une heure.

A Bruxelles, les lumières des façades de la Grand-Place, de la Bourse et de l'Atomium s'éteindront de 20h30 à 21h30. Une manière, pour la Ville de Bruxelles, de "sensibiliser le plus grand nombre à l'importance de l'économie d'énergie". À cette occasion, la Ville organise une "silent disco" au cœur du bâtiment de la Bourse. Lors de cet événement gratuit, la musique des DJs sera directement envoyée dans les casques audio distribués au public, qui pourra se déhancher tout en restant silencieux aux yeux du monde extérieur.

Les villes d'Anvers et de Malines se joindront elles aussi à l'action et éteindront les lumières de nombreux lieux historiques et culturels. Dans une perspective plus structurelle, la ville d'Anvers a également rappelé son ambition de convertir tous ses éclairages au LED d'ici 2030.

L'initiative Earth Hour, lancée en 2007 par le WWF à Sydney, rassemble chaque année des acteurs et citoyens de plus de 190 pays, le dernier samedi de mars, afin d'alerter sur les effets du changement climatique.