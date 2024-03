La saison de la pêche à la truite est officiellement ouverte... avec deux semaines d'avance: pourquoi ce choix?

L'ouverture de la pêche à la truite en Wallonie a lieu avec 15 jours d'avance et est sifflée aujoud'hui. Le ministre wallon compétent en la matière Willy Borsus (MR) a pris la décision d'adapter la date en raison des modifications climatiques et de l'évolution des périodes de reproduction qui en découle. Désormais, la saison de la pêche à la truite débutera donc le 1er samedi de mars, annonce vendredi un communiqué du cabinet Borsus.

Les périodes de fermeture de la pêche sont destinées à assurer la quiétude des poissons durant leur période de reproduction.

Depuis quelques années, on constate de plus en plus un phénomène d'étiage marqué entrainant la fermeture de la pêche en période estivale. Cette nouvelle disposition compensera donc les fermetures de la pêche qui surviennent désormais couramment en période estivale tout en respectant la période de reproduction.