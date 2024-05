Contrairement aux logiciels traditionnels, les programmes d'IA fondés sur l'apprentissage en profondeur ne sont pas codés mais plutôt développés via un processus similaire à la culture sélective des plantes, poursuit M. Park. Dans lequel un comportement semblant prévisible et contrôlable peut rapidement devenir imprévisible dans la nature.

Même si ces exemples peuvent sembler anodins, ils exposent des problèmes qui pourraient bientôt avoir de graves conséquences dans le monde réel, avertit Peter Park, chercheur au Massachusetts Institute of Technology spécialisé dans l'IA.

- Aussi retors que les humains -

Les chercheurs du MIT ont examiné un programme d'IA conçu par Meta et baptisé Cicero qui, associant des algorithmes de reconnaissance de langage naturel et de stratégie, a réussi à battre des êtres humains au jeu de société Diplomatie. Une performance dont s'était félicitée la maison-mère de Facebook en 2022 et qui avait été détaillée dans un article publié en 2022 dans Science.

Peter Park était sceptique quant aux conditions de la victoire de Cicero selon Meta, qui a assuré que le programme était "essentiellement honnête et utile", incapable de traîtrise ou d'acte déloyal.