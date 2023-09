Le deuxième festival "Nourrir le Cœur du Hainaut" veut favoriser la transition alimentaire

La deuxième édition du festival "Nourrir le Cœur du Hainaut" se déclinera en plus de 40 activités sur l'alimentation et la transition alimentaire pendant tout le mois d'octobre, ont présenté jeudi les instances provinciales à Mons.

Le projet entend sensibiliser et nourrir la réflexion sur la transition alimentaire, contribuer à une meilleure compréhension des enjeux de la transition et sensibiliser les citoyens à l'alimentation durable, notamment en valorisant les initiatives locales existantes. Le festival veut aussi promouvoir le partage des savoirs et des bonnes pratiques ainsi que décloisonner les acteurs, en rapprochant les producteurs des consommateurs.

Le programme d'activités s'adresse à tous les publics et annonce, entre autres, des ateliers, des ciné-débats, des tables rondes sur les "cantines durables"... Des balades-découvertes, de champignons comestibles et de plantes sauvages comestibles notamment, une "halle aux saveurs" avec dégustation de produits équitables, des spectacles, des visites de fermes ainsi que des marchés des producteurs locaux et des animations autour du thème "manger de saison" sont également prévus.