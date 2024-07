Pourquoi y a-t-il des orages après une période de beau temps en Belgique ?

Partager:

Les orages sont un phénomène météorologique fascinant, mais parfois effrayant. En Belgique, ils se produisent principalement en été, souvent après plusieurs jours de beau temps, pourquoi exactement ?

Les orages en Belgique, comme ailleurs, résultent de conditions météorologiques spécifiques qui se produisent souvent après une période de beau temps. Les journées chaudes et ensoleillées provoquent une accumulation de chaleur et d'humidité dans l'atmosphère. À lire aussi Alerte jaune aux orages: les parcs bruxellois fermés ce samedi En effet, selon l'IRM (Institut royal météorologique de Belgique), "90 % de l'activité de la foudre en Belgique est enregistrée entre mai et août."

L'été, les journées ensoleillées et chaudes provoquent une accumulation de chaleur et d'humidité dans l'atmosphère. Le réchauffement intense de la surface terrestre entraîne l'évaporation de l'eau, augmentant ainsi l'humidité de l'air. Instabilité atmosphérique et formation des orages L'air chaud et humide s'élève dans l'atmosphère et rencontre des couches d'air plus froides, ce qui crée une instabilité atmosphérique. En Belgique, cette instabilité est habituellement renforcée par des courants d'air venant de l'Atlantique et de la mer du Nord, qui apportent de l'air plus frais et humide. Lorsque l'air chaud et humide monte suffisamment haut, il se condense en gouttelettes d'eau, formant des nuages appelés cumulonimbus, les nuages responsables des orages.

La condensation libère de la chaleur, réchauffant l'air environnant et le faisant monter encore plus haut, ce qui favorise la formation de nuages orageux. Les régions touchées de manière inégale En Belgique, certaines régions sont plus susceptibles de connaître des orages que d'autres. En effet, les données de l'IRM montrent des variations significatives entre les régions. Le sud-est du pays, notamment les provinces de Namur, du Luxembourg et de Liège, est généralement plus exposé aux orages violents, à cause de la topographie et les mouvements d'air spécifiques à ces zones.