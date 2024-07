La tête dans les étoiles: l'homme a marché sur la lune pour la première fois il y a 55 ans, comment cet exploit a-t-il été possible?

Dans ce nouvel épisode du vidéocast "La tête dans les étoiles", Luc Gilson et Pierre-Emmanuel Paulis, formateur à l'Euro Space Center et président de la "Mars Society Belgium", reviennent sur l'anniversaire d'Apollo 11. Ça va faire 55 ans que l'homme a marché sur la lune pour la première fois.

Il y a 55 ans, le 21 juillet 1969, l'homme a marché pour la première fois sur la lune. C'est le programme Apollo 11. Un projet incroyable, un exploit technique, qui a été réalisé en moins une décennie par les USA. Comment un tel exploit a-t-il pu être possible alors qu'aujourd'hui on a bien du mal à y retourner. "Déjà, 400.00 personnes ont travaillé à ce projet", dit Pierre-Emmanuel Paulis, formateur à l'Euro Space Center. "Les budgets étaient colossaux et la volonté des personnes impliquées dans le programme était exceptionnelle. À l'époque, on travaillait 24 heures sur 24."

Il y avait également de véritables passionnés. "Ils devaient créer tout, faire tout", explique le président de la "Mars Society Belgium". "C'est un défi phénoménal."