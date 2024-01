L'exposition sur les enjeux climatiques BELEXPO devient gratuite

Le parcours interactif sur les villes et le climat BELEXPO, particulièrement destiné au jeune public, est gratuit depuis ce mois de janvier, indique Bruxelles Environnement mercredi. Cette gratuité doit contribuer à fournir une information de qualité et lever le frein financier qui empêche certains établissements scolaires de s'y rendre.

Installée sur le site de Tour & Taxis, dans le bâtiment de Bruxelles Environnement, l'exposition encourage les visiteurs à devenir des héros climatiques. Equipés d'un bracelet digital et accompagnés d'une équipe d'animateurs, les jeunes sont accueillis dans un espace composé de dix quartiers thématiques et y découvrent les liens entre le climat et l'alimentation, la mobilité, la consommation, le logement, l'énergie, et comment agir face aux dérèglements climatiques.

Tous les contenus pédagogiques sont mis à disposition de l'enseignant après la visite. Ils sont disponibles en français, en néerlandais et en anglais.