Plus de 2.500 brevets demandés par des entreprises et institutions belges en 2023

Il y a eu 2.547 demandes de brevets à l'Office européen des brevets (OEB) émanant de Belgique l'an dernier. Une large majorité des demandes provenaient du nord du pays (68,9%) et dans une moindre mesure de Wallonie (19,4%) et de Bruxelles (11,7%). La Belgique se place 9e de l'UE en termes de demandes de brevets par habitants, relève l'OEB mardi.

Au total, l'Office européen a enregistré l'an dernier 199.275 demandes de brevets (+2,9%).

En Belgique, les demandes, qui viennent principalement d'entreprises et d'universités, ont été un peu moins nombreuses qu'un an auparavant (-2,2%), mais le pays a maintenu son classement comme le 13e Etat en termes de demandes de brevets à l'OEB, et le 9e en termes de demandes de brevets par habitant.