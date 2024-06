Il n'y a plus de PFAS dans l'eau de distribution à Beauvechain

L'alimentation de la commune se fait au départ des captages de Nodebais et de Beauvechain. Le captage de Nodebais alimente plus de deux tiers du réseau. Des taux de PFAS relativement élevés, bien que toujours sous le seuil de la future norme de 100 ng/L avaient été mesurés lors de prélèvements réalisés par la SWDE à l'automne dernier, rappelle la commune, à savoir 37 ng/L à Nodebais et 70 ng/L à Beauvechain.

Les récents résultats d'analyses confirment également, précise la commune brabançonne, le bon fonctionnement du filtre à charbon. Il avait, en effet, été décidé d'équiper les deux captages de filtres à charbon actif.