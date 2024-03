Plus de 3.000 bénévoles collectent 3,7 tonnes de déchets lors de l'Eneco Clean Beach Cup

Les détritus et les déchets plastiques provenant de tout le pays finissent dans la mer via les cours d'eau et s'échouent sur les plages du littoral. Il y a en moyenne 137 déchets par 100 mètres de ligne de marée. Non seulement les surfeurs y sont confrontés quotidiennement, mais les pêcheurs à cheval trouvent aussi souvent du plastique dans leurs filets.

Chaque année, de nombreuses animations, concerts, jeux de plage et projets éducatifs étaient également proposés au public dans le cadre de l'Eneco Clean Beach Cup. Le musicien Piet Goddaer alias Ozark Henry qui habite Coxyde avait d'ailleurs composé une chanson sur le thème des déchets spécialement pour l'événement. Une chanson qu'il a ensuite interprétée en live dimanche.