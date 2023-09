Suède: le gouvernement va supprimer la taxe sur les sacs plastique

"Nous sommes convaincus que les Suédois utilisent les sacs en plastique à bon escient dans leur vie quotidienne et qu'il n'y a pas de raison qu'ils soient plus chers", a déclaré la ministre de Climat et de l'Environnement, Romina Pourmokhtari, à la télévision publique suédoise SVT.

Cette taxe de trois couronnes (25 centimes d'euros) par sac de caisse, avait été introduite en 2020 pour atteindre l'objectif de consommation de l'Union européenne pour les sacs plastiques.