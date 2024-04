Dans les coulisses du Télévie: voici tout ce que vous n'avez pas vu à votre écran hier

Partager:

Comme chaque année, vous avez été très nombreux à suivre cette grande soirée en direct à la télé, à la radio ou sur Internet. Vous n'avez donc rien manqué de ce qui s'est passé devant les nombreuses caméras. Mais il y en avait une de plus, la nôtre, qui s'est baladée dans les coulisses pour vivre cet événement hors du commun depuis l'intérieur. Voici tout ce que vous n'avez pas vu.

Derrière le rideau hier soir... Des rires, de la danse, de la concentration, mais également les astuces de Sandrine Dans pour un maximum de confort. "Dès que je suis sortie de scène, j'enlève mes lunettes, je mets mes tongs et je revis. Il ne faut pas le dire. C'est un secret... Ça, c'est quand on a une vieille animatrice télé depuis plus de 27 ans, on ne se fait plus avoir par des talons", plaisante-t-elle. À quelques mètres de là, le défi macarons de Ben et Adé, anciens candidats du meilleur pâtissier. Après la musique et la danse, nouvelle vocation pour Agustín Galiana. "On m'a dit que je suis gourmand parce que je mets bien de la framboise, que ça soit consistant, que ça soit savoureux. Comme la soirée qu'on prépare", dit-il.

Croiser des artistes en coulisses ne laisse visiblement personne indifférent, pas même les chercheuses. "Meilleur sentiment, c'est tout ce que je voulais. Ma journée est complète. Je peux rentrer dormir chez moi", confie l'une d'elle qui a reçu un autographe de Matt Pokora. Place au débrief avec Mentissa après que la star soit montée sur scène. "C'était un moment très émouvant. Finalement, ce sont des mots qui résonnent pour tout le monde. Et je ne sais pas, pendant un bref instant, je me suis laissée emporter. Et voilà, j'étais juste dedans. J'étais dans l'émotion et je racontais quelque chose de vrai", glisse la chanteuse. L'organisation est sans faille. Et quand l'ouverture automatique du rideau se déclenche en plein direct, Jérôme, le producteur, garde son sang-froid. "Vous pouvez risquer d'arracher les câbles et tout, et sur une émission en direct, on préfère éviter", dit-il.

Le héros, c'est Nicolas. C'est lui qui écrit les textes des présentateurs de l'émission. "Moi, mon boulot consiste à écrire les fiches de tous les animateurs sur la soirée. Donc on est à 114 fiches, plus ou moins. Donc la difficulté, c'est de savoir tout ce qui va se passer. Parce que forcément, quand on écrit une fiche, il faut savoir qui est présent, qui va sortir, qui va rentrer, par où, etc. Donc c'est un peu complexe", développe-t-il. "Nous, animateurs, on peut aussi un peu mettre notre patte dans le texte. Même si Nicolas écrit très, très bien, on peut aussi un peu y mettre du nôtre", rajoute Alix Battard. Dans les coulisses, des petites retouches maquillage se font aussi entre deux shows... Il ne s'agit pas de les rater. "Évidemment, ils n'ont pas intérêt à briller parce que sinon, c'est de notre faute", rigole une maquilleuse.