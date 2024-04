"C'est tout bonnement incroyable": Guillaume Collard, CEO de RTL, touché par la générosité et la mobilisation de chacun lors du Télévie 2024

"Ces 35 ans, c'est quand même un cap. Mais ça montre aussi que la lutte contre le cancer est loin d'être terminée. Et voir qu'on a une mobilisation comme ça, année après année, c'est vraiment formidable", a-t-il ajouté.

La 36e édition du Télévie s'est clôturée, hier soir à Tournai Expo, par une nouvelle preuve de votre générosité et de votre solidarité. Une belle somme a, cette année encore, pu être récoltée en faveur de la recherche pour la lutte contre le cancer grâce aux Champions du Télévie. Le montant final atteint 12.239.019,49 euros. "1 million de plus que l'année passée, c'est tout bonnement incroyable", s'est exprimé Guillaume Collard, CEO de RTL Belgium.

Le Télévie a, une fois encore, crée beaucoup d'émotions. Des témoignages touchants, des histoires poignantes et une mobilisation incroyable de la part des bénévoles. "Ça génère beaucoup d'émotions. On a tous, dans notre entourage, quelqu'un qui a été atteint ou qui est atteint du cancer. Et fatalement, ça touche énormément de gens", confie Guillaume Collard.

Le CEO de RTL conclut: "Je pense que l'objectif, c'est toujours d'avoir une grande mobilisation. Évidemment, c'est toujours chouette d'avoir des chiffres qui augmentent année après année. Mais ce qui nous préoccupe vraiment, c'est de continuer à avoir une mobilisation importante." Et on peut dire qu'elle était encore une fois au rendez-vous cette année! Merci à tous.

