Dernière ligne droite pour le défi Cuistax de Ludo: "On va aller au bout, même en rampant"

Ce samedi, c'est la dernière ligne droite avant l'arrivée à Tournai Expo. Et Ludo et son équipe ont fait face à tous les temps : il y a eu un tout petit peu de soleil, il y a eu beaucoup de pluie, il y a eu du vent... Mais pas de quoi entamer la motivation. Il y a eu les incidents techniques : "On vient de s'arrêter quelques minutes pour faire réparer la pédale, et on est en montée ici, là je peux vous le confirmer", explique notre journaliste avec humour, assis sur le cuistax.

Une cagnotte en ligne a été ouverte, elle a déjà recueilli plus de 40.000 euros. Et dans la tirelire accrochée sur le cuistatx, il y a 20.000 euros.

Comment se sent Ludo?

"A J+9, on l'entend, : le cuistax cuine. Moi, je cuine aussi... mon corps, et je suis un peu imprégné par le cuistax, et lui aussi d'ailleurs, donc on ne fait plus qu'un, on va aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, on va tout donner, mais c'est vrai que la fatigue commence à être présente, j'avoue que j'ai mal dans le bas du dos, avec une selle bien dure, j'ai mal aussi aux fesses. Les cuisses, on n'en parle même pas. Donc elles chauffent, mais quoi qu'il arrive, j'ai une superbe équipe avec moi, qui me motive tout le temps, donc on va aller au bout, même en rampant", confie Ludo.