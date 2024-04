"Si on arrive aux 50.000 euros, on se fait tous tatouer un mini cuistax": dernière ligne droite pour Ludo et son équipe

La ligne d'arrivée se profile à l'horizon pour la grande soirée du Télévie, qui prendra place au Tournai Expo ce samedi. Mais pour Ludovic et son équipe, la route jusqu'à cet événement tant attendu est parsemée d'embûches, de virages serrés et de montées abruptes.

Ce soir, l'équipe atteindra Tournai Expo pour la soirée de clôture de la 36ᵉ édition du Télévie : "On est un peu tous fatigués, mais ce soir, on sera à Tournai quoi qu’il arrive, même s’il faut ramper. On y sera !"

Ludo et son équipe ont récolté déjà 35.000 euros durant leur parcours en cuistax. Les dons de la cagnotte en ligne s'élèvent eux à plus de 48.000 euros. "Si on arrive aux 50.000 euros, on se fait tous tatouer un mini cuistax sur le haut de la fesse droite", promet l'animateur.