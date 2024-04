Télévie 2024: voici le programme de l'ultime journée de cette 36e édition

Partager:

La soirée de clôture de la 36ᵉ édition du Télévie aura lieu le 20 avril à Tournai Xpo. Elle sera diffusée en direct sur RTL TVi et Bel RTL et célèbrera la fin de 365 jours d'activités en faveur de l'opération caritative.

La journée débutera dès 9h sur bel RTL avec la mise aux enchères des disques d'or. Depuis plus de 30 ans, cette émission mythique est un rendez-vous incontournable de l'année. Cette initiative va récompenser les donateurs les plus généreux en leur attribuant des disques d'or des plus grands artistes, témoignant du succès remarquable de stars nationales et internationales. Parmi ceux-ci, un intrus qui devrait trouver son public : un bandana dédicacé par son propriétaire actuel, le chanteur Renaud. À lire aussi Christian De Paepe sera aux commandes des "Disques d’Or" ce samedi sur bel RTL, un rendez-vous à ne pas manquer! Dès 13h, et ce, jusqu'au lancement de la soirée de clôture, les équipes de bel RTL vous feront découvrir les coulisses du Télévie depuis TournaiXPO. Une après-midi qui promet d'être riche en émotion et rythmée par les interventions. À lire aussi Agustín Galiana évoque sa rencontre avec Johanna, qui l'a marqué à vie: "C'était un exemple de force et de détermination"

À 16h10, retrouvez le reportage d'Arsène Burny, le papa du Télévie, présentée par Sandrine Dans. Dans ce portrait, celui qui a consacré sa vie à sauver celle des autres, se confie à Sandrine sur son métier de chercheur, mais surtout sur le mari, le papa qu'il est, ses passions et ses doutes. L'animatrice partira également à la rencontre des bénévoles qu'Arsène soutient au quotidien en les accompagnants dans les nombreuses activités qu'ils organisent au profit du Télévie. À lire aussi Télévie: le compteur est officiellement lancé, comment faire un don pour soutenir la lutte contre le cancer? Découvrez la fabuleuse histoire de Jean-Michel Zecca et des Cyclos du cœur à 18h. En 2019, Jean-Michel s'est lancé le défi degravir le Mont-Ventoux pour ses 50 ans, entouré de cyclistes au grand cœur. Depuis, les défis s'enchaînent : le col du Galibier, l'Alpe d'Huez et, en juin prochain, le col de Joux Plane. Une équipe de champions motivée et prête à tout donner. À lire aussi Télévie: 300 cyclos du cœur parcourent 120 kilomètres au coeur du plateau de Herve, unis pour la bonne cause À 18h15, Bérénice et son équipe vous plonge au cœur de l'opération pièce rouge. Depuis maintenant cinq ans, ils arpentent la Belgique francophone à la recherche de ces petites pièces si précieuses. Cette année, l'équipe vous propose encore plus de sorties, de rencontres et d'émotions. À lire aussi "Les gens nous disent "Merci"": l'opération Pièces Rouges est de retour