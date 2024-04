Pour gravir le Mur de Huy en cuistax, Ludovic a reçu l'aide de notre CEO Guillaume Collard: "C'est autre chose que le travail de bureau"

Aujourd'hui, Ludovic est à la moitié du parcours avant de rejoindre Tournai Expo ce samedi pour la grande soirée du Télévie. Devant lui, ce mardi, se dressait le terrible Mur de Huy, que de nombreux cyclistes connaissent et redoutent. Si le parcours est déjà difficile sur un vélo, imaginez sur un cuistax...

Ludovic et son équipe se sont lancés dans un incroyable défi en cuistax à travers toute la Wallonie, une aventure de 400 kilomètres en neuf jours, au profit de la recherche contre le cancer.

Pour l'aider à monter, de nombreuses personnes ont aidé Ludovic en poussant son engin. De nombreuses personnes, et même le CEO de RTL, Guillaume Collard, qui n'a pas ménagé ses efforts !

"Ça va, ça va, ça va, on donne tout là", souffle-t-il. "C'est autre chose que le travail de bureau, mais c'est surtout autre chose que la montée à vélo classique qui est déjà dure, mais là, mais ça va, on va y arriver. Le plus dur est fait. C'est à l'image, je pense, du Télévie, c'est ça l'esprit Télévie !", s'exclame-t-il.