Télévie: les derniers préparatifs sont installés avant la grande soirée de clôture

Sur place, ce midi, Sophie Pendeville nous donnait déjà la température, avec notamment les nombreux bénévoles présents pour répondre au téléphone. "Alors cet après-midi, tous les bénévoles sont déjà en place. Je suis également passée sur la grande scène où ils étaient en train d'enlever les protections pour que le sol soit bien noir et bien brillant pour accueillir tous les artistes, qui, tout au long de l'après-midi d'ailleurs, vont venir répéter sur cette grande scène", explique-t-elle.

À côté de la mythique vente aux enchères qui s'est déroulée ce matin au profit du Télévie, il y a un autre grand rendez-vous à ne pas manquer : la grande soirée qui aura lieu ce soir à 19h45. L'émission sera diffusée en direct de Tournai Expo et sera animée par Émilie Dupuis, Jean-Michel Zecca, Alix Battard, Sandrine Dans, ou encore Loïc Van Impe pour faire vivre l'ambiance de cette soirée qui s'annonce d'ores et déjà riche en émotions.

Avec des artistes comme Sandra Kim, Eddy de Pretto ou encore Mustti, qui répondra à un grand défi, cette soirée du Télévie s'annonce magnifique. Et alors que le compte affiche déjà plus de 360 000 euros, la générosité est plus que jamais nécessaire aujourd'hui.