200 personnes invitent à ne pas "tomber dans le panneau" de l'agrivoltaïsme à Aiseau

"Des panneaux sur nos hangars, pas sur nos hectares" ont réclamé les quelque 200 participants à une journée d'action à Aiseau-Presles contre l'agrivoltaïsme et pour l'accès à la terre. Ils dénoncent un projet d'installation de 22.000 panneaux photovoltaïques sur 30 hectares de terres agricoles dans cette commune du Hainaut, soit sur pas moins de 5% des terres arables de l'entité.

L'action était organisée par le Réseau de soutien à l'agriculture paysanne (RéSAP) à l'occasion de la journée internationale des luttes paysannes. Les citoyens et agriculteurs qui ont participé à la journée étaient aussi rejoints par des tracteurs du syndicat agricole FUGEA.

"Ne tombons pas dans le panneau", enjoignaient des pancartes le long du champ concerné par le projet de centrale photovoltaïque. Les manifestants ont aussi planté des pommes de terre sur cette parcelle, ou encore formé avec leurs corps le message "Non à l'agrivoltaïsme, oui à l'agriculture paysanne", slogan visible des airs et filmé par un drone. Ils voulaient de la sorte insister sur le caractère nourricier de la terre et dénoncer le risque que de tels projets énergétiques augmentent encore le prix des terres agricoles, déjà très onéreuses.