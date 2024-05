Ackermans limite la casse après une chute de 9,5%

Ackermans (166,40), dont les résultats avaient été accueillis par une décote de 9,5%, devait confirmer un recul de 2,40%, dépassée par Elia (96,90) qui chutait de 3%. Les immobilières suivaient le mouvement avec des pertes de 2,80 et 3,19% en Aedifica (59,00) et Cofinimmo (59,10), WDP (27,16) perdant 1,81%.

En tête des 6 rescapées de l'indice, KBC (68,94) et UCB (129,50) s'appréciaient de 1,38 et 1,49%. Solvay (34,47) et Ageas (47,50) s'appréciaient de 0,82 et 0,59%, D'Ieteren (203,60) et Melexis (84,15) de 0,10 et 0,06%.