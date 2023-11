Actions de grève au centre de distribution Delhaize de Ninove

Une action syndicale est en cours lundi soir au centre de distribution de la chaine Delhaize à Ninove, ont confirmé l'enseigne et les syndicats.

Lundi soir déjà, la grève a débuté au dépôt Delhaize de Ninove, ont fait part Wilson Wellens de ACLVB/CGSLB et Steve Rosseel de l'ACV/CSC. Avec cette action, les syndicats veulent jouer sur la surprise: "Nous avons constaté que les employeurs anticipent toujours les grèves annoncées en livrant plus que d'ordinaire aux supermarchés pour limiter les nuisances", selon M. Rosseel. Il confirme que les actions se poursuivront mardi.

Le porte-parole de Delhaize, Roel Dekelver, confirme que des actions syndicales sont en cours au centre de distribution de Ninove, le plus petit des deux centres de l'enseigne. Il décrit toutefois que les camions peuvent entrer et sortir librement et que les employés peuvent se rendre sur leur lieu de travail. "Nous n'avons pas encore de vue d'ensemble du nombre de personnel qui a répondu à l'appel à la grève".

M. Dekelver insiste que le fait que les clients ne doivent pas craindre de rayons vides dans les supermarchés comme conséquence de ces actions. "Nous ne nous attendons pas à des désagréments", commente-t-il.