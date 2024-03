Année 2023 dans le vert pour la SNCB, avec une hausse du nombre de voyageurs

La SNCB a affiché en 2023 un résultat d'exploitation de 142,2 millions d'euros, bien supérieur à l'année précédente (39,6 millions) et ce malgré l'inflation des prix de l'énergie, signale vendredi l'entreprise ferroviaire à l'occasion de la publication de ses résultats annuels. Le nombre de voyageurs est, lui, en hausse de 7,6% en un an.

Avec 244,6 millions de navetteurs en 2023, la SNCB revient à 96% du niveau enregistré durant les jours de semaine en 2019, avant la crise du Covid-19. L'entreprise signale que les trajets domicile-école et les voyages de loisirs sont revenus au niveau pré-crise sanitaire, alors que les abonnements pour les trajets domicile-travail restent inférieurs de 10%. La SNCB pointe le télétravail comme une possible explication à cette baisse.

Le nombre de voyageurs de loisirs durant le week-end (près de 20% de plus par rapport à 2019), durant les vacances solaires (8% de plus en juillet et août par rapport à 2022) et durant les heures creuses (10% de plus par rapport à 2019) est également signalé à la hausse.