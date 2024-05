L'abonnement à Netflix plus cher de 1 à 2 euros

Les personnes qui ont un abonnement à Netflix en Belgique devront payer 1 à 2 euros de plus, ressort-il des nouveaux tarifs annoncés mercredi par le service de streaming américain. La dernière fois que Netflix a augmenté le prix de ses formules en Belgique, c'était en octobre 2021.

La formule de base - où les utilisateurs peuvent regarder des films et des séries sur un seul écran à la fois - augmente d'un euro, passant de 8,99 à 9,99 euros par mois. Ceux qui souhaitent pouvoir regarder sur deux écrans à la fois devront payer 14,99 euros par mois au lieu de 13,49 euros. L'abonnement le plus cher - jusqu'à quatre écrans simultanés - subit la plus forte augmentation de prix, soit 2 euros pour atteindre 19,99 euros par mois. Le prix pour ajouter un foyer supplémentaire à un compte reste inchangé à 3,99 euros.

Contrairement à certains pays voisins, Netflix n'introduit donc pas (encore) d'abonnement de base moins cher avec publicité en Belgique. Une telle formule est déjà disponible en Allemagne et en France, entre autres, pour respectivement 4,99 euros et 5,99 euros par mois.