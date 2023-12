Associations et magazines demandent un "cadre fixe et sécurisant"

Plusieurs associations et magazines s'inquiètent dans un communiqué de la mise en péril de subventions après un appel d'offres européen à concession qu'ils qualifient de "particulièrement chaotique". Si PPP pour la presse quotidienne et Proximy pour la presse périodique sont pressentis afin de remporter le marché, aucune décision politique n'a été prise. La viabilité de plusieurs magazines et éditeurs, et la diversité de l'offre du secteur, serait, selon les signataires, menacée. Ils demandent une "concession qui permet d'avoir un cadre fixe et sécurisant".