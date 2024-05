Les gens du voyage ont quitté volontairement le parking du Kinepolis de Braine-l'Alleud

Une septantaine de caravanes en provenance de Ronquières étaient arrivées sur place le dimanche 28 avril, et s'étaient installées sur ce terrain privé sans l'accord du propriétaire.

Kinépolis Braine-l'Alleud avait réagi dès le lendemain en mandatant un huissier pour constater la situation, et en saisissant la justice pour qu'elle ordonne au plus vite la fin de l'occupation. Une ordonnance en référé du tribunal de première instance avait été rendue dans la foulée, ordonnant aux gens du voyage de quitter les lieux sous peine d'une astreinte de 250 euros par jour et par personne.