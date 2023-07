Au Soudan, la guerre a mis les transports à l'arrêt

Routier depuis 20 ans, il dit à l'AFP n'avoir "jamais vu ça". "Cela fait trois semaines que je n'ai pas fait un seul chargement", lâche-t-il.

Et il est loin d'être le seul. Alentour, des centaines de camions sont garés et leurs conducteurs tentent de tuer le temps. Certains jouent aux cartes, d'autres recommandent un thé ou un café aux tenancières des petits troquets installés en bord de route dans l'Etat d'al-Jazira, probablement celui qui a accueilli le plus de déplacés de guerre.

Depuis que Khartoum est sous les bombes, plus d'un million et demi d'habitants ont fui la capitale. La destination la plus simple pour la plupart d'entre eux a été plein sud, vers Wad Madani et ses vastes étendues fertiles coincées entre le Nil Bleu et le Nil Blanc.