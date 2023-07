"Qu’est-ce que c’est que cette ville, c’est l’anarchie": Aurélie fait visiter Bruxelles à des expatriés, affolés par la mobilité

Aurélie habite à Saint-Gilles, une commune du centre de la région bruxelloise. Entre son domicile et son lieu de travail, il n’y a que 15 km. Pourtant, le matin, elle met presque une heure pour y arriver. "Avant, je mettais 7 minutes et aujourd’hui, j’ai mis 45 minutes". Les nombreux travaux font tripler le temps de route de la maman. "Désormais, je pars plus tôt et je dois déposer plus tôt les enfants à l’école". Et il n’y a pas que sa vie de famille qui est impactée par ces bouchons. C’est au boulot que la jeune femme se retrouve coincée.

"Je n’en peux plus de voir Bruxelles mourir à petit feu"

Elle accueille des employés, venus de l’étranger, et doit leur vendre la Capitale et ses avantages. Après un tour en voiture, ils sont nombreux à préférer habiter en périphérie. "Une des sociétés, avec qui je travaille, m’a demandé de faire visiter Bruxelles à une de leur cadre qui hésite à venir… Son constat est que c’est l’anarchie !". Selon elle, les personnes qui ne connaissent pas la ville sont effrayées par l’état du trafic. "Depuis janvier, j’ai reçu entre 60 et 70 personnes et 60 % d’entre eux refusent d’habiter Bruxelles à cause de la mobilité". C’est surtout le plan Good move, pour rendre Bruxelles plus accessible, qui fait peur. "Dire que grâce à leur plan, ils vont rendre Bruxelles plus apaisée, avec une meilleure mobilité, c’est faux. Avec mon client, nous avions 5 rendez-vous et nous avons dû tout postposer et réorganiser la journée. Pour faire 5 minutes de route, nous sommes restés bloqués 1h15". Pour la jeune femme, ces travaux provoquent un chaos total dans toute la ville. Elle est formelle, la capitale se meurt à petit feu.