Brussels Airport: "Des conditions strictes ne doivent pas être un point final"

La ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir, a approuvé vendredi le nouveau permis environnemental pour l'aéroport de Bruxelles. Il prévoit entre autres l'introduction progressive de nuits plus calmes le week-end et introduit un plafond à 240.000 vols à partir de 2032.

"Ce sont des restrictions d'exploitation strictes", a déclaré le Voka dans une réponse. "A court terme, la continuité et le développement de l'aéroport sont encore possibles et les activités et les emplois actuels sont sauvegardés", a-t-il ajouté. "Mais à plus long terme, le plafonnement du nombre de mouvements aériens crée une incertitude quant à la croissance future de Brussels Airport."

L'organisation patronale espère donc que ce plafond pourra être dépassé grâce aux développements technologiques et à l'innovation dans le secteur aéronautique avec des avions de plus en plus silencieux et économiques.