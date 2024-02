Voitures électriques: le "leasing social" affiche complet pour 2024, nouveau dispositif en 2025

Partager:

Les prix cassés sur les voitures électriques n’auront duré que six semaines: après plus de 50.000 commandes validées et avant une nouvelle édition en 2025, l’Elysée a annoncé lundi la fin du "leasing social" pour cette année. L’État a décidé de mettre fin à l'édition 2024 de ce dispositif permettant aux moins aisés d'accéder à une voiture électrique pour 100 euros par mois, après avoir "dépassé" ses objectifs initiaux pour cette année, selon l'Elysée.

Le décret mettant fin à cette offre doit a priori être publié mardi. Mais l'opération sera relancée fin 2024 pour l'année 2025, a souligné l'Elysée. Le "leasing social", lancé en décembre 2023 par le président Emmanuel Macron, proposait une location avec option d'achat (LOA) à moins de 100 euros par mois pour les citadines électriques, et 150 euros pour les familiales (hors assurance et entretien), sans apport initial, et pour trois ans renouvelables une fois. Le gouvernement avait initialement évoqué un quota de 20.000 à 25.000 voitures pour 2024, en fonction des véhicules disponibles, promettant de monter en puissance les années suivantes.

L'offre, qui abaissait le prix d'une voiture électrique neuve à celui d'un deux-roues, a immédiatement été victime de son succès. "Avec cette première vague, nous avons atteint nos objectifs et même dépassé toutes nos attentes", s'est félicité un conseiller du chef de l’État. Cette mesure s'adressait aux Français modestes qui roulent beaucoup et achètent peu de voitures neuves pour des questions de budget et auraient donc dû attendre que davantage de véhicules électriques arrivent sur le marché de l'occasion pour s'équiper.