"Canopée", le premier navire cargo à voiles au monde inauguré à Bordeaux

"C'est le début de la phase commerciale. On a livré le bateau en décembre 2022, on a fait des allers-retours entre l'Europe et la Guyane mais sans les voiles qui ont été rajoutées cet été et on va démarrer sa première rotation dimanche vers Brême, Rotterdam, Grattequina sur la Garonne, avant la Guyane où il est attendu début novembre", détaille Jean-Michel Berud, président de l'affréteur et responsable des opérations logistiques d'Alizés, une co-entreprise entre Jifmar Offshore Services et Zéphyr & Borée, qui avait décroché l'appel d'offres d'ArianeGroup.

Avec sa propulsion vélique, le cargo économisera "30 à 40% de carburant classique" lors de ses neuf rotations annuelles, selon ArianeGroup.

Battant pavillon français, le navire "est un concentré d'innovations et d'audace qui répond aux besoins de rationaliser les coûts et de développement d'un transport plus durable", explique Christophe Caralp, directeur de la chaîne d'approvisionnement du groupe aérospatial. "Il va tracer la voie du transport maritime décarboné dans les années à venir."