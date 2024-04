Casino: de 1.300 à plus de 3.200 postes menacés, un millier d'emplois préservés au siège stéphanois

Entre 1.293 et 3.267 postes pourraient être supprimés au sein du groupe Casino, en fonction du nombre de magasins grand format et d'entrepôts logistiques non encore cédés qui trouveront preneurs d'ici septembre, a annoncé le distributeur mercredi, précisant qu'un millier d'emplois seront préservés au siège de Saint-Etienne.

Le "projet de réorganisation", présenté mercredi aux représentants du personnel, "prévoit 1.293 suppressions nettes de postes au sein des fonctions sièges du groupe, dont 554 à Saint-Etienne", indique Casino dans un communiqué.