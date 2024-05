Alcool et drogue sont désormais interdits sur le réseau de la Stib

Le gouvernement bruxellois a adopté un arrêté qui clarifie les règles de transport sur le réseau de la Stib, annonce vendredi la société de transport en commun. "L'objectif est de renforcer encore davantage la sécurité, en précisant les comportements non autorisés sanctionnables ainsi que les compétences des agents de sécurité, et d'inviter à plus de convivialité entre les voyageurs", précise-t-elle. L'interdiction de consommation d'alcool et de drogue sur son réseau est désormais explicitement indiquée.