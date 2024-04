Crise dans le "quick commerce", Getir se retire des marchés américain et européen

"Getir annonce quitter l'Europe et les États-Unis, où il réalise 7% de son chiffre d'affaires, pour se concentrer sur la Turquie", indique le groupe qui avait annoncé l'an dernier la suppression de près de 2.500 emplois dans les cinq pays où il exerçait encore son activité.

La plateforme turque de livraison express à domicile Getir a annoncé lundi son retrait des marchés américain, britannique, allemand et néerlandais, nouvel épisode de la crise qui secoue le secteur du "quick commerce".

Les livreurs de Getir, reconnaissables à leurs uniformes et à leurs scooters ou vélos jaunes et violets, étaient apparus en 2021 dans les rues de New York, de Londres, d'Amsterdam, de Paris ou encore Madrid, avec la promesse de livrer en dix minutes des produits de consommation courante.

Getir, qui avait déjà annoncé son retrait de quatre pays européens (France, Italie, Espagne, Portugal), dit vouloir se focaliser désormais sur la Turquie, "son principal marché où il perçoit le plus grand potentiel de croissance durable à long terme".

"Triste jour pour @Getir", a écrit sur le réseau social X son fondateur Nazim Salur.