Un Monet vendu 35 millions de dollars lors des enchères de printemps à New York

Après un fléchissement du marché mondial de l'art en 2023, les grandes maisons d'enchères Christie's et Sotheby's ont lancé lundi leurs ventes de printemps dans la capitale américaine des arts et de la finance, dans un climat plutôt optimiste après de bons résultats à Londres et à Paris.

Une toile de l'Américain Jean-Michel Basquiat "The Italian Version of Popeye has no Pork in his Diet" s'est vendue aussi 32 millions de dollars, loin toutefois des records de l'artiste new-yorkais de légende mort à 27 ans en 1988.

D'ailleurs, Basquiat a aussi dominé les deux soirées mardi et mercredi de la petite maison d'enchères Phillips avec "Untitled (ELMAR)" vendu 46,5 millions de dollars.

Dans le contexte des guerres en Ukraine et au Proche-Orient, avec moins d'acheteurs russes sur le marché, les ventes aux enchères mondiales d'oeuvres d'art ont atteint 14,9 milliards de dollars en 2023 contre 16 milliards en 2022 (-14,5%), année de sortie de la pandémie qui avait crevé tous les plafonds.