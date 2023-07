Des milliers d'emplois en jeu, plaide le syndicat chrétien

"Non seulement DHL Aviation, mais aussi beaucoup de personnel et d'activités économiques des secteurs adjacents, tels que la manutention, les compagnies aériennes, la logistique et l'aéroport lui-même, subiront d'énormes dommages", souligne l'ACV-Transcom.

Le syndicat déclare qu'il ne permettra pas que "des campagnes politiques soient lancées sur le dos de milliers de travailleurs". "Gilkinet ferait mieux de travailler sur un cadre juridique solide pour Brussels Airport, sur une politique coordonnée au niveau national pour nos aéroports et nos secteurs de l'aviation. Il y a certainement moins de votes à gagner avec cela".