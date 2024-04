EasyJet réduit ses pertes hivernales de plus de 50 millions de livres sterling

La compagnie aérienne britannique EasyJet a révélé jeudi que ses pertes au premier semestre devraient diminuer de plus de 50 millions de livres sterling (plus de 58 millions d'euros) alors que les vacances de printemps sont tombées plus tôt cette année. Selon la compagnie, celles-ci ont contribué à compenser ses pertes causées par le conflit israélo-palestinien.